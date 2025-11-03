Um estudo comparando a evolução dos municípios na economia, emprego, massa salarial dos trabalhadores e indicadores sociais, em 2019, foi recentemente atualizado pelo Sistema OCB e a Fipe. “Comparando municípios com e sem cooperativas de crédito, notamos o grande impacto econômico e social. O primeiro ocorre no PIB, que é 10% maior naqueles com cooperativismo”, destaca o economista e pesquisador da Fipe Alison Pablo de Oliveira.\nPara cada R$ 1 concedido em crédito por elas, são movimentados R$ 2,56 na economia brasileira. Cada R$ 1 milhão em crédito gera 22,8 novos postos de trabalho. Considerando a média anual, em cinco anos foram movimentados R$ 135,1 bilhões anuais.\nJosé Umberto Vaz de Siqueira, diretor de Relacionamento e Inovação do Sicoob Unicentro Br, lembra que nas cooperativas de crédito permanece o princípio de que o cooperativismo não visa lucro e os resultados são distribuídos entre os cooperados e também reinvestidos nas comunidades onde foram gerados, através de ações de cunho social ou cultural. Por isso, ele ressalta que a cooperativa contribui para o aumento da renda destas populações.