Saiba quais despesas de saúde são aceitas pelo Fisco e entenda por que gastos com academia, medicamentos em farmácias e personal trainers não são dedutíveis (Agência Brasil/EBC)\nA declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) possui na dedução de despesas médicas um de seus mecanismos mais vantajosos para o contribuinte, desde que devidamente comprovadas. O prazo para a entrega das declarações começou no dia 23 de março e vai até 29 de maio de 2026.\nDiante disso, O POPULAR responde às perguntas do que pode e o que não pode ser deduzido no IRPF como despesa médica. Confira abaixo!\nO que posso deduzir como despesa médica?\nDe acordo com a Receita Federal, consideram-se despesas médicas os pagamentos efetuados a:\nmédicos;\ndentistas;\npsicólogos;\nfisioterapeutas;\nterapeutas ocupacionais;\nfonoaudiólogos;