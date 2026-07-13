Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro poderão sacar o abono salarial do PIS/Pasep a partir da próxima quarta-feira (15), quando o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) libera o sexto lote de pagamentos de 2026.\nTêm direito ao benefício empregados da iniciativa privada e servidores públicos inscritos no programa há pelo menos cinco anos, que trabalharam com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2024, receberam remuneração média de até R$ 2.765,93 por mês e tiveram os dados informados corretamente pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).\nO valor pago varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados no ano-base. Quem exerceu atividade formal durante todo o ano de 2024 recebe o equivalente ao salário mínimo atual. Os demais têm direito ao pagamento proporcional.