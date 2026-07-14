A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil pagam nesta quarta-feira (15) o sexto lote do abono salarial PIS/Pasep de 2026. Ao todo, 4,34 milhões de trabalhadores nascidos em setembro e outubro estão habilitados a receber o benefício referente ao ano-base 2024. Segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), serão liberados R$ 5,4 bilhões neste lote. Do total de beneficiários, 3,84 milhões são trabalhadores da iniciativa privada, que recebem o PIS pela Caixa. Outros 499,5 mil são servidores públicos com direito ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil.\nO valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2024. Quem trabalhou os 12 meses do ano-base recebe um salário mínimo; os demais têm direito ao pagamento proporcional. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024, recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no período e teve os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial.