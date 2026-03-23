Ter o Pix com o número do CPF traz vantagens para o contribuinte na declaração do Imposto de Renda de 2026. De acordo com a Receita Federal, o cadastro pode ajudar a receber a restituição antes, evitar cair na malha fina e garantir acesso a um novo modelo de devolução automática, o 'cashback' do IR.\nO número do CPF cadastrado no Pix precisa ser o do titular da declaração. Quem opta por receber a restituição via Pix pode ganhar prioridade no pagamento -desde que não esteja entre os grupos que já têm preferência legal, como idosos, pessoas com deficiência ou professores. Quem pede para receber a restituição no Pix e também usa a pré-preenchida tem prioridade e passa na frente de quem só optou por um dos dois modelos (o Pix ou a pré).\nALERTA PARA NÃO CAIR NA MALHA FINA\nNeste ano, o sistema do Meu Imposto de Renda vai avisar o contribuinte sobre possíveis erros ainda durante o preenchimento da declaração digital, que pode ser feita pelo site ou aplicativo. Um dos alertas será para quem deseja receber a restituição via Pix, mas a Receita não localizar uma chave cadastrada vinculada ao CPF do titular da declaração.