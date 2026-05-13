Contribuintes obrigados a declarar o Imposto de Renda 2026 podem ter dúvidas sobre os pagamentos recebidos ou realizados por meio do Pix, se devem ser declarados ou não à Receita Federal. Polêmicas envolvendo fakenews podem ser responsáveis por confundir o cidadão.\nSegundo a Receita Federal, o Pix, por si só, não precisa ser declarado. O meio de pagamento, assim como outras formas de receber ou enviar dinheiro, não faz diferença para o fisco. O que deve constar na declaração são os rendimentos recebidos e pagamentos realizados, independentemente de terem sido feitos por Pix, transferência bancária, débito automático, cheque, com cartão de crédito ou dinheiro.\nAs operações não são identificadas individualmente pelo tipo de transferência, o que significa que não há distinção entre Pix, depósito, cartão ou qualquer outra forma de movimentação.