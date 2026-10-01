O Pix por aproximação deixa de ter, a partir desta quinta-feira (1º), o limite máximo de R$ 500 por transação. A mudança foi estabelecida pelo Banco Central e vale para pagamentos iniciados por aproximação, feitos ao encostar o celular ou relógio digital na maquininha.\nIsso não significa que o Pix por aproximação passa a ser ilimitado. As instituições financeiras continuam responsáveis por estabelecer limites para as transações Pix de seus clientes, levando em conta o perfil de risco e o comportamento do usuário.\nA Instrução Normativa foi publicada em junho e entra em vigor nesta quinta.\nO que muda no pix por aproximação?\nAté então, a regra determinava que cada transação Pix por aproximação poderia ter no máximo R$ 500. O usuário também podia estabelecer um limite máximo para o total de pagamentos no dia, desde que respeitado o teto por operação.