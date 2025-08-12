O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (12) que assinará uma MP (medida provisória) na quarta (13) criando uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para amparar empresas afetadas pela sobretaxa de 50% a produtos brasileiros imposta pelos Estados Unidos.\n"Amanhã vou assinar uma MP que cria uma linha de crédito de R$ 30 bi para empresas que tiverem prejuízo com a taxação de Trump. É o começo, uma politica de crédito que a gente está pensando para ajudar as pequenas empresas, como quem exporta tilápia, mel...", disse Lula em entrevista à Bandnews.\n"As grandes têm mais poder de resistência. Vamos apoiar, mas acho que vai ser importante que ninguém fique desamparado por conta da taxação do presidente [dos EUA, Donald] Trump."\nGoverno Lula aciona EUA na OMC por tarifaço\nHaddad diz que reunião com EUA sobre tarifa foi cancelada e culpa extrema direita