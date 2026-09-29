O plantio da safra 2026-2027 se aproxima num cenário de vários desafios para o produtor rural, como problemas econômicos, incertezas climáticas e dificuldades de acesso ao crédito. Para apresentar informações que ajudem na tomada de decisões no campo, o Sistema Faeg/Senar/Ifag, o Sebrae e a Aprosoja-GO realizaram, nesta segunda-feira (28), o Fórum Goiano Cenários do Agro, em Goiânia. Por conta do fenômeno El Niño, por exemplo, o clima exigirá mais planejamento e atenção à janela de plantio.\nO encontro reuniu produtores rurais e especialistas para debater os impactos da instabilidade geopolítica, perspectivas climáticas, custos de produção e a importância da gestão para a sustentabilidade financeira das propriedades.\nO presidente em exercício da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Eduardo Veras, destacou a importância de informações qualificadas diante das dificuldades acumuladas nos últimos anos e os desafios no novo ciclo agrícola.