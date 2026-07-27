A Secretaria de Estado da Administração (SEAD) publicou nesta segunda-feira (27) o edital de convocação para 44 candidatos aprovados no concurso da Polícia Científica de Goiás. O chamamento abrange os cargos de auxiliar de autópsia e perito criminal (veja a lista de convocados ao final da reportagem).\nDe acordo com o cronograma oficial, os convocados devem realizar o cadastro básico e o credenciamento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) entre os dias 5 e 7 de agosto de 2026. A etapa seguinte, referente à perícia médica, está prevista para ocorrer entre 17 e 21 de agosto.\nCâmara de Ipameri abre concurso público com salários de até R$ 8,5 mil\nCâmara de Vereadores de Trindade abre concurso com mais de 60 vagas e salários de até R$ 7,5 mil\nA nomeação dos novos servidores está agendada para o dia 1º de setembro, com a posse eletrônica marcada para 9 de setembro. O início do exercício profissional deve ocorrer em 10 de setembro, seguido imediatamente pelo curso de formação policial no dia 11.