A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (4) uma operação para investigar um grupo suspeito de fraudar os Correios por meio da simulação de furtos e roubos de encomendas, em um esquema que teria gerado indenizações indevidas à estatal.\nBatizada de Operação Tabellari, a ação cumpriu dez mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão em São Paulo. Segundo a PF, os investigados poderão responder por associação criminosa, peculato, estelionato e receptação.\nDe acordo com a investigação, o grupo utilizava dados pessoais de terceiros para comprar produtos em plataformas de comércio eletrônico. As mercadorias eram enviadas para destinatários fictícios vinculados a empresas de fachada.\nOperação resgata mais de 50 trabalhadores em condições análogas à escravidão em fazenda de Goiás\nPF aponta presentes de ex-sócio do Master a políticos e 74 ligações com Jaques Wagner