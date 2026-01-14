Quem visita Goiás em busca de natureza, cultura e descanso vai ganhar um aliado importante a partir dos próximos meses: internet gratuita. O Governo de Goiás iniciou a instalação de 40 pontos de Wi-Fi público em regiões turísticas e locais estratégicos do estado, ampliando a conectividade justamente onde o sinal ainda é fraco ou inexistente, beneficiando cerca de 28 municípios.\nA iniciativa, coordenada pela Secretaria-Geral de Governo (SGG), estima que, após a fase de testes, o serviço esteja disponível ao público em março. Entre os destinos contemplados estão alguns dos cartões-postais goianos, como o Parque Nacional das Emas, o Parque Estadual Terra Ronca, a Comunidade Kalunga e o distrito de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros.\nAo POPULAR, a pasta afirmou que a iniciativa vai ampliar a atratividade dos destinos de Goiás. Com acesso gratuito à internet, turistas podem utilizar mapas, buscar informações, acessar serviços digitais e compartilhar suas experiências em tempo real, além de promover maior permanência dos visitantes, impactando positivamente a economia regional.