Polo do agronegócio que se destaca como um dos mais promissores do Brasil, a cidade de Rio Verde, no Sudoeste goiano, terá reconhecidas as marcas mais lembradas e admiradas pelo consumidor local. O Prêmio Pop List, realizado pelo POPULAR e pela TV Anhanguera, será entregue nesta quinta-feira (6) aos representantes de 22 segmentos em uma noite de celebração para convidados, com o tema “Raízes que conectam”.\nPresente há 33 anos em Goiânia, o Pop List é a maior pesquisa de Share of Mind de Goiás. Também em Rio Verde, ganham destaque as marcas que inovam, investem e colocam o consumidor no centro de sua jornada.\nPop List destaca marcas mais lembradas em 2025\nGoianiense elege marcas mais reconhecidas na 33ª edição do Pop List\nPrêmio reconhece as marcas que são referência em Anápolis\nOs organizadores da premiação ressaltam que ela celebra a excelência das empresas que conquistaram não apenas clientes, mas verdadeiros fãs. “Mais do que um título, trata-se de um selo de credibilidade que reforça a confiança do público, gera autoridade no mercado e fortalece o posicionamento das empresas frente à concorrência.”