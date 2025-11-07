Empresas e produtos mais lembrados pelo consumidor de Rio Verde, em 22 segmentos diferentes, foram homenageados nesta quinta-feira (6) com o Prêmio Pop List, realizado pelo POPULAR e pela TV Anhanguera. A premiação valoriza as marcas que mais investem em marketing para ressaltar a qualidade de produtos e serviços, e estarem sempre na mente de seus clientes.\nA cerimônia de premiação, no espaço Terezinha Maciel, teve como tema “Raízes que conectam” e reconheceu trajetórias de inovação, resiliência e relevância no mercado.\nUm dos objetivos é, justamente, inspirar outras marcas a alcançarem novos patamares de excelência. O Pop List, maior prêmio share of mind de Goiás, é um selo de credibilidade que reforça a confiança do público, gera autoridade no mercado e fortalece o posicionamento das empresas frente à concorrência. Há 33 anos em Goiânia, o Pop List, agora, destaca as marcas que estabeleceram uma verdadeira conexão emocional com o consumidor de Rio Verde ao longo dos anos.