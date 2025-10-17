As marcas mais lembradas pelo consumidor goianiense receberam nesta quinta-feira (16) o Prêmio Pop List 2025, realizado pelo POPULAR. A homenagem chegou a sua 33ª edição destacando as marcas que inovaram, investiram e conquistaram um lugar de destaque na mente de seus clientes. A noite de premiação do Pop List Goiânia, no espaço Memoratto, premiou empresas em 48 segmentos.\nO Pop List é a maior pesquisa de Share of Mind de Goiás, considerada a principal do gênero no estado, que mede o reconhecimento e a influência das marcas na mente do público. Em parceria com o Instituto Verus Assessoria e Pesquisa, o Pop List Goiânia realizou uma pesquisa abrangente em 79 segmentos diferentes sobre as preferências do goianiense. O estudo, realizado em julho deste ano, mediu o grau de fixação na mente do consumidor de produtos e empresas em vários setores.