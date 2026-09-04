As marcas que vêm primeiro na mente dos consumidores quando se fala em determinados produtos, serviços e empresas foram homenageadas nesta quinta-feira (3), durante a segunda edição do Pop List Anápolis, realizado pelo jornal O POPULAR e pela TV Anhanguera. A cerimônia de premiação reuniu empresários, autoridades e representantes das 15 marcas homenageadas, no espaço Villa Borghese.\nRealizado há 33 anos em Goiânia pelo POPULAR, o Pop List é a maior pesquisa de Share of Mind de Goiás e uma das mais relevantes do Centro-Oeste. Em Anápolis, o projeto chega à segunda edição, reconhecendo as marcas que conquistaram seu espaço na memória dos consumidores e que se destacaram em diferentes segmentos do cotidiano da população local.\nA realização do Pop List em Anápolis também se conecta à trajetória da TV Anhanguera na cidade, que completa 46 anos neste mês de setembro. Ao longo de mais de quatro décadas, a emissora consolidou sua presença junto à população anapolina, não apenas como veículo de informação, mas também como uma plataforma de conexão entre empresas, marcas e a comunidade.