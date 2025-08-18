No Brasil o mercado de luxo registra um crescimento médio anual de 18%, contra 10% na média global. Para Larissa Ribeiro, gerente da Regional Central do Sebrae Goiás, em Goiânia, este consumo de alto padrão está impulsionado por fatores como o bom desempenho do agronegócio e do turismo de negócios, com o aumento do poder aquisitivo. Por isso, Goiás acabou se posicionando como um grande centro de compras do Centro-Oeste e de outras regiões do País. Ela lembra que o mercado de luxo foi uma das tendências mostradas pelo Estudo Setorial de Tendências e Oportunidades de Negócios do Sebrae, que fala das grandes oportunidades e tendências, que podem ou não se consolidar. “Em Goiás, isso já está se concretizando em negócios reais”, destaca.Entre as evidências da expansão deste mercado de luxo no estado, estão o desempenho do mercado imobiliário em Goiânia e o crescente poder aquisitivo da população. Dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) mostram que Goiás já é o terceiro maior mercado imobiliário do País, com uma expressiva valorização de imóveis de luxo nos bairros de alto padrão. “O mercado imobiliário impulsiona muitas outras oportunidades de consumo, como o mercado de grandes grifes, como Rolex e Gucci, além de carros importados de alto padrão em Goiânia”, justifica a gerente do Sebrae. Ela conta que, antes, as pessoas de classes mais altas precisavam se deslocar até São Paulo para consumir, o que não é mais necessário porque as grandes marcas já vieram para cá atraídas pelo potencial de consumo local. Tudo isso amplia o desejo pelo universo do luxo num consumo por experiências, com exclusividade e personalização, como oferecem as academias de luxo, dentro do universo de saúde e bem-estar. Larissa Ribeiro ressalta que o grande catalisador disso são as redes sociais. Por isso, elas precisam oferecer um ambiente sofisticado, arquitetura premium, equipamentos importados, climatização e vários serviços para o bem-estar, com personal trainer, fisioterapeuta, nutricionista ou massagista. tecnologiaOutro item indispensável são as tecnologias embarcadas, como monitoramento por inteligência artificial e aplicativos integrados. “Esse cliente quer fazer parte de um clube exclusivo de cuidado, bem-estar e atendimento integrado. Por isso, o empreendedor que pensa em investir no segmento, precisa de um bom planejamento de marketing e posicionamento de marca”, adverte. Pensar nestes serviços atrelados à uma boa experiência do cliente. Como esta já é uma tendência que se consolida em negócios reais, traz oportunidades para vários prestadores de serviços mais premium e pequenos negócios podem ser fornecedores destes centros de luxo. “Isso traz oportunidade para toda uma cadeia de fornecedores que ofereçam serviços de qualidade, como treinadores, massagistas e nutricionistas. Até pequenas indústrias de cosméticos e fabricantes de alimentos saudáveis podem ser fornecedoras”, cita.