A dificuldade de contratação acontece em todos segmentos do agro, como diaristas, tratorista e até vaqueiros, em todas as cadeias produtivas. Ronan Antônio Azzi Filho, presidente do Sindicato Rural de Itaporanga, conta que, na fruticultura, há dificuldade para encontrar gente para ajudar em funções como colheita das frutas e tirador de leite. “Apesar da região ter muita mecanização, ainda existem muitas propriedades para este trabalho diário de tirar o leite. Não está fácil”, afirma.\nO sindicato oferece cursos o ano todo, mas o grande problema é o baixo interesse pelas atividades relacionadas ao agro. Ele acredita que o assistencialismo do governo é outro entrave, pois um grande número de pessoas recebe benefícios sociais e não aceita nenhum registro formal de emprego para não perder Bolsa Família.