O prazo de licenciamento de veículos com placas de finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 vence nesta quarta-feira (15) em Goiás. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), o atraso no pagamento gera aumento do valor, multa e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).\nO acesso ao boleto pode ser feito de duas formas: pelo site do Detran-GO ou pelo aplicativo ‘Detran GO ON’, instalado nas lojas de aplicativos de Android e iOS. De acordo com o Delegado Waldir, presidente do Detran, a emissão do boleto no último dia pode causar indisponibilidade devido à sobrecarga no sistema.\nPara evitar golpes e fraudes durante o pagamento do boleto, o presidente ressalta a importância de não usar ferramentas de busca e links patrocinados. A forma correta e mais segura é buscar diretamente pelo endereço do site e confirmar se é uma página oficial.