O prazo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025, que era até esta quarta-feira (15), foi prorrogado para a próxima segunda-feira (20) após a alta demanda de acessos, que ocasionou sobrecarga nos portais de atendimento eletrônico. O Governo de Goiás informou que a prorrogação vai valer para veículos com placas de final 3 a 0 e não haverá cobrança de multas nem juros até o novo prazo.\nA decisão foi tomada após uma sobrecarga no site e aplicativo do Detran-GO, que apresentou instabilidade ao longo do dia. Muitos usuários que tentaram emitir o boleto ou realizar o pagamento receberam a mensagem: “Servidor indisponível. Tente novamente mais tarde.”\nFoto da página do site do Detran-GO apresentando instabilidade (Reprodução / Helder Barbosa)\nSegundo o governo, o alto volume de acessos ao portal e ao aplicativo do Detran GO ON causou a lentidão.