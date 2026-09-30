Quem tem dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep tem até esta quarta-feira (30) para pedir o saque e receber o valor em 26 de outubro. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo do FGTS ou em uma agência da Caixa Econômica Federal.\nTêm direito os trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que participaram do fundo entre 1971 e 1988 e ainda não sacaram os valores. O dinheiro vem do antigo fundo PIS/Pasep, que reunia os recursos dos dois programas desde 1975 e deixou de funcionar em 1988, quando foi substituído pelo abono salarial atual.\nQuem perder o prazo desta quarta-feira ainda pode pedir o dinheiro, mas o pagamento entra nas datas seguintes do calendário: 25 de novembro para pedidos feitos até 31 de outubro, 28 de dezembro para os feitos até 30 de novembro, e janeiro de 2027 para os registrados até 31 de dezembro.