Termina nesta terça-feira (30) o prazo para pedir o próximo lote de valores esquecidos antigo fundo PIS/Pasep. Quem fizer a solicitação no prazo receberá o pagamento no dia 27 de julho, segundo calendário oficial da Caixa Econômica Federal.\nTrabalhadores e servidores públicos que tinham emprego formal entre 1971 e 1988 e ainda não sacaram o dinheiro do antigo fundo devem consultar se têm direito no portal Repis Cidadão. O valor pago varia conforme o tempo de trabalho e o salário da época. Em 2026, seis lotes foram liberados de janeiro a junho.\nOs depósitos do Repis são feitos apenas em contas da Caixa. Para quem não é cliente, mas está apto ao crédito, o banco abre contas-poupança de forma automática. Segundo a instituição, não há custo para os trabalhadores, que poderão acessar a conta pelo aplicativo Caixa Tem.