Os proprietários de veículos com placas finais 1 e 2 que ainda não quitaram o Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) 2025 têm até esta segunda-feira (15/9) para efetuar o pagamento. A quitação no prazo evita a cobrança de juros e multa, além da perda de desconto para beneficiados do programa Nota Fiscal Goiana.\nDe acordo com o governo estadual, 217 mil veículos no estado integram este grupo. Para ficar em dia com o tributo, o contribuinte precisa acessar o portal de serviços Expresso para emitir o boleto ou documento único de arrecadação. Além do Expresso, as outras opções são o aplicativo Detran GO ON ou atendimento presencial em uma unidade do Vapt Vupt.\n250 donos de carros elétricos de Goiás que registraram carros em outros estados para ter isenção de IPVA pagarão multa