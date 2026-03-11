Os efeitos da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã já chegaram a Goiás. Em uma semana, distribuidores de combustível já elevaram o litro do óleo diesel em mais de 40% no atacado, o que fez o preço máximo ao consumidor atingir até R$ 8,99 no interior do estado. Além disso, os pedidos estariam sendo restringidos. Essa situação já levou transportadores e caminhoneiros a fazerem as contas para elevar os preços do frete nos próximos dias.\nProdutores rurais do estado também acionaram o Procon contra reajustes de até 60% e até escassez de óleo diesel, em um período crítico de colheita da safra, mesmo sem reajuste por parte da Petrobras. Na última segunda-feira, dia 9, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto-GO) divulgou uma nota informando à população que, nos últimos dias, diversas distribuidoras de combustíveis vinham promovendo aumentos expressivos nos preços de venda aos postos revendedores.