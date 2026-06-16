No auge da safra de cana de açúcar em Goiás, o preço do etanol nos postos não está caindo na mesma velocidade dos valores praticados nas usinas. Entre meados do mês de abril e a última semana, o preço nas usinas goianas recuou 20%, enquanto o valor médio praticado nos postos teve um recuo de cerca de 6%, segundo a pesquisa semana de preços divulgada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).\nO preço médio nos postos de Goiânia é o maior entre as capitais do Centro-Oeste e supera o de vários municípios goianos que, historicamente, sempre praticaram valores maiores. Na última semana, a pesquisa de preços da ANP mostrou que municípios da Região Metropolitana estavam vendendo o etanol por preços maiores que em Mineiros e Rio Verde, na região Sudoeste, e até Porangatu, no Norte do estado.\nNo início deste mês, um levantamento da Sociedade Corretora de Álcool (SCA) mostrou que Goiás também registrou a maior paridade de preços da região no etanol em relação à gasolina, que estava equivalendo a 65,6% do preço do etanol, contra 58,7% no Mato Grosso, 63,4% no Mato Grosso do Sul e 63,7% no Distrito Federal.