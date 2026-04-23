O preço do petróleo voltou a subir nesta quinta-feira (23) e atingiu o seu maior valor em mais de duas semanas. O barril Brent, referência mundial, chegou a alcançar US$ 106,08, alta de 4,09%, às 21h15 desta quarta-feira (horário de Brasília) na maior cotação desde 7 de abril, quando foi a US$ 111,80.\nA alta ocorre após os EUA anunciarem um cessar-fogo sem prazo determinado com o Irã, pois aguarda uma proposta do regime iraniano, que rebateu e disse não ter concordado com a extensão da trégua. Ao mesmo tempo, os dois países mantêm os seus bloqueios ao tráfego marítimo pelo estreito de Hormuz, por onde passa 20% da produção mundial de petróleo e gás.\nNa quarta-feira (22), a Guarda Revolucionária do Irã anunciou que reteve dois navios-petroleiros que tentavam atravessar o estreito sem a sua autorização. Já o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou que "ordenou o retorno de 31 navios" como parte do "bloqueio contra o Irã".