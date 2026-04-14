SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O preço do petróleo está em queda nesta terça-feira (14) após ficar perto de superar os US$ 100 nas primeiras horas de negociação. O barril Brent, referência mundial, chegou a US$ 99,41 (R$ 495,62) às 3h45 (horário de Brasília), mas depois disso passou a cair e ficou abaixo de US$ 95.\nÀs 14h45, o contrato de junho era negociado a US$ 94,83 (R$ 472,78), queda de 4,56% em relação ao dia anterior. O preço do Brent chegou a ultrapassar US$ 100 na segunda-feira (13), mas terminou cotado a US$ 98.\nJá o barril WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, chegou a cair mais de 3% para US$ 95,25 (R$ 474,88) às 4h, mas às 10h o contrato de maio era cotado a US$ 91,83 (R$ 457,83), desvalorização de 7,32% na comparação com segunda.\nAs Bolsas dos EUA, da Ásia e da Europa se recuperaram e voltaram a subir nesta terça, mesma situação do ouro, que subia 1,97% às 14h45, cotado a US$ 4.861,47 (R$ 24,22 mil).