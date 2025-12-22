O consumidor deve pagar menos por alguns produtos da ceia natalina neste ano. Supermercadistas apontam reduções nos preços de alguns produtos muito consumidos nesta época, como frutas de época, verduras e legumes, em relação ao Natal de 2024. Já os preços das aves natalinas estão estáveis, enquanto as carnes bovinas estão até 30% mais caras. Uma pesquisa do Procon Goiás mostrou uma variação de até 470% nos preços praticados, reforçando a importância da pesquisa de mercado.\nA pesquisa da Gerência de Pesquisa e Cálculo comparou os preços de 92 itens usados no preparo da ceia natalina, como pêssegos, frutas secas, doces em calda, panetones, aves, carnes e bebidas, entre os dias 16 e 18 de dezembro. A maior variação foi encontrada no preço da nectarina, que estava custando R$ 7 em um estabelecimento e R$ 39,90 em outro. O preço do melão também chamou a atenção dos pesquisadores: custava entre R$ 2,49 e R$ 10,78, uma diferença de 333%.