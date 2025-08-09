Produtos como frutas e cosméticos ficaram de fora da lista de quase 700 exceções que não foram atingidas pela tarifa de 50% sobre os produtos nacionais exportados para os Estados Unidos. Manga, uva e frutas processadas, como o açaí, representam cerca de 90% do total de frutas exportadas para o mercado americano, de acordo com dados da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas).\nSó no primeiro semestre deste ano, o faturamento com as exportações de frutas do Brasil para os EUA somou US$ 583 milhões. Segundo os dados da Abrafrutas, foram exportadas 546 mil toneladas de frutas frescas e processadas, uma alta de 27,17% em volume na comparação com o mesmo período de 2024. Produtores de uva da região do Vale do São Francisco demonstram muita preocupação, enquanto avaliam as consequências da tarifa sobre as importações do Brasil.