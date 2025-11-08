A Emisa Incorporadora construirá o prédio residencial mais alto de Anápolis, de alto padrão, e que terá um rooftop completo, com 30 andares e uma vista de 360 graus do horizonte. Juliano Pereira dos Santos, diretor da Emisa e vice-presidente do Sinduscon Anápolis, informa que o Ares Jundiaí foi lançado no último mês de agosto e mais de 60% das unidades foram vendidas ainda no lançamento. O empreendimento abrigará 232 unidades, de 2 e 3 quartos com suíte, com o metro quadrado por cerca de R$ 10 mil.\nAs obras começam em março de 2026 e a entrega está prevista para setembro de 2029. Santos lembra que o Plano Diretor de Anápolis é muito restrito para verticalidade, mas que a empresa conseguiu uma área que possibilitou, na equação dos recuos, obter este nível de verticalização. “Era uma área onde iríamos implantar duas torres, mas o cliente final preferiu uma verticalidade mais alta para deixar o empreendimento com uma melhor vista do bairro Jundiaí e do Parque Ipiranga”, destaca.