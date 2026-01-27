Famílias de baixa renda com apenas um imóvel residencial, associações filantrópicas, igrejas e centros religiosos, entidades sociais e pequenos produtores rurais com lavouras em áreas urbanas estão entre os beneficiados com a isenção total do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por meio do programa IPTU Social 2026, da Prefeitura de Goiânia.\nAo todo, são 116 mil imóveis alcançados, ao custo de quase R$ 860,2 milhões neste ano.\nAo detalhar o programa, em evento realizado na manhã desta segunda-feira (26) no Paço, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), afirmou que a ampliação do IPTU Social este ano foi possível a partir de uma política de austeridade e reorganização das contas da Prefeitura ao longo do primeiro ano de gestão.\nIPTU Goiânia: Atendimentos da Central começam nesta segunda-feira (10)