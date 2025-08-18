A Prefeitura de Acreúna abriu inscrições para processo seletivo com salário de até R$ 8 mil para contratação de profissionais por tempo determinado. De acordo com o edital, são 76 vagas para contratação imediata e 226 para cadastro de reserva. A seleção terá prazo de validade de um ano a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo menos prazo.\nHá vagas para professor de educação básica I, odontopediatra, fonoaudiólogo, cozinheiro, auxiliar de limpeza geral, educador social, entre outros. A carga horária varia de acordo com o cargo ocupado, podendo ir de 24 a 44 horas semanais.\nSão reservadas para cada cargo, no mínimo, 5% das vagas abertas ou que forem criadas no prazo de validade do Processo Seletivo, para Pessoas com Deficiência (PcD).\nO processo será realizado em etapa única, consistindo na aplicação de prova de títulos com pontuação de até 100 pontos.