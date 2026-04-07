A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás abriu concurso público com 86 vagas imediatas para a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana (SMMU). As oportunidades contemplam os níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 2,1 mil e R$ 9,6 mil.\nAs inscrições podem ser feitas até o dia 6 de maio, exclusivamente pelo site do Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek, banca organizadora. A taxa é de R$ 108 para cargos de nível médio e R$ 138 para nível superior.\nPrefeitura em Goiás abre seleção com quase 300 vagas e salário de até R$ 4,3 mil\nSalários de até R$ 21,9 mil: veja os concursos abertos e previstos para o Tocantins em 2026\nInscrições são abertas para concurso da SES-GO com 50 vagas e salário de R$ 10 mil\nPara a função de engenheiro de tráfego, que exige ensino superior e registro profissional, a remuneração é de R$ 9,6 mil. Já para assistente técnico, agente de trânsito e fiscal, a exigência é de ensino médio completo, com salários de R$ 2,1 mil.