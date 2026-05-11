A Prefeitura de Anápolis abriu um novo processo seletivo simplificado com 58 vagas imediatas e salários que chegam a R$ 6.244,67. As oportunidades contemplam profissionais de nível técnico e superior, com contratação temporária de até cinco anos. De acordo com o edital, a seleção busca reforçar o atendimento em unidades como o Centro Especializado do Autista e a Rede de Atenção Psicossocial.\nConfira o edital do processo seletivo.\nAs inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 15 a 30 de maio, exclusivamente pelo site da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). No ato da inscrição, o candidato deverá anexar toda a documentação exigida no edital, que inclui formulário de inscrição, currículo, cópias dos documentos pessoais, certificados e comprovantes de escolaridade.\nCâmara de Senador Canedo suspende concurso após decisão judicial