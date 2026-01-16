A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou, nesta quinta-feira (15), a realização de um novo concurso público para a Secretaria Municipal de Educação. A autorização do prefeito Leandro Vilela foi publicada no Diário Oficial do Município na última quarta-feira (14).\nO novo decreto substitui o edital publicado na gestão anterior, em 2024, que acabou suspenso por suspeita de irregularidades. A prefeitura informou que o cancelamento seguiu recomendações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) para garantir a segurança jurídica do processo.\nNa época, conforme noticiado pelo jornal O POPULAR, a seleção oferecia 6.180 vagas, para início imediato e preenchimento de cadastro reserva. O processo foi interrompido após o Ministério Público de Goiás (MP-GO) apontar indícios de irregularidades no edital.