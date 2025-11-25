Um concurso público com 82 vagas de início imediato e mais 323 de cadastro de reservas foi lançado pela Prefeitura de Aragarças, no oeste de Goiás. As oportunidades são para ensino fundamental completo, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.515,00 e R$ 3.435,30.\nAs inscrições estarão abertas no dia 3 de dezembro e vão até 6 de janeiro, conforme o edital. As taxas de inscrição são de R$ 80 para os cargos de ensino fundamental, R$ 100 para ensino médio e R$ 130 para ensino superior. Há oportunidades também para pessoas com deficiência (PcD). A banca examinadora é a Itame.\nEdital do concurso público da Câmara de Goiânia com salário de até R$ 10 mil é publicado; veja detalhes\nAlego alerta para tentativas de golpes que simulam inscrições do concurso com 101 vagas e salários de mais de R$ 10 mil