A Prefeitura de Aragarças, município da região noroeste de Goiás, abriu inscrições para o concurso público que oferece 405 vagas, entre 82 imediatas e 323 para cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O processo é totalmente online e as inscrições devem ser feitas até 6 de janeiro de 2026.
As oportunidades incluem áreas administrativas, operacionais, saúde, educação e apoio, com remunerações que variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.435,30, conforme o cargo e a escolaridade. A carga horária varia de 20 à 44 horas semanais.