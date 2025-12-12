A Prefeitura de Bela Vista de Goiás, município localizado na Região Metropolitana de Goiânia, publicou o edital de um concurso público com 281 vagas e salário de ate R$ 7,7 mil. Os cargos são para médico, técnico em enfermagem e radiologia, odontólogo, operador de máquinas, entre outros.\nAlém das vagas para posse imediata, são ofertadas 1.024 vagas para formação de cadastro reserva. Segundo o edital, os candidatos aprovados serão chamados de acordo com as necessidades do município. O concurso tem validade de 2 anos.\nAs inscrições deverão ser feitas entre os dias 19 de janeiro a 19 de fevereiro de 2026, com início às 10h do primeiro dia. As inscrições serão feitas exclusivamente no site da Fundação Aroeira, organizadora do concurso.\nVeja o edital completo do concurso da Prefeitura de Bela Vista de Goiás