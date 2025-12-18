A Prefeitura de Cachoeira de Goiás, município localizado na região sul do estado, lançou um concurso com 233 vagas e salários que variam de R$ 1.553,32 até R$ 19.361,50. As inscrições serão realizadas do dia 20 de janeiro até 20 de fevereiro, no site do Instituto de Consultoria e Concursos (ITAME).\nHá oportunidades para mecânico, merendeira, motorista, fiscal ambiental, farmacêutico, agente de combate a endemias, entre outras. Das 233 vagas, 40 são para posse imediata e 193 são para compor o cadastro reserva.\nO edital informa que a carga horária varia de 30 a 40 horas semanais. Os valores das taxas de inscrição vão de R$ 80 (nível fundamental), R$ 100 (médio) até R$ 150 (superior).\nA isenção da taxa de inscrição pode ser solicitada entre os dias 20 a 27 de janeiro, e essa ação é válida para aqueles que possuem cadastro ativo no CadÚnico. Para quem não possui internet, a prefeitura disponibilizou a sua sede para inscrições e esclarecimentos.