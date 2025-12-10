A Prefeitura de Campinorte, região norte do estado, lançou um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para atuação no Fundo Municipal de Saúde do município. Ao todo, são oferecidas 34 vagas imediatas, para os cargos de serviços gerais, auxiliar administrativo, vigia e motorista, além da formação de cadastro reserva. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente, na sede da prefeitura, nos dias 10, 11 e 12 de dezembro (confira detalhes no final da reportagem).\nVeja o edital do processo seletivo simplificado.\nA seleção ocorrerá por meio de análise curricular dos títulos e tempo de serviço. A pontuação máxima será de 100 pontos. Serão considerados aprovados os candidatos com pontuação acima de 20. Na apuração da classificação final serão considerados os critérios de desempate previstos no edital.