A Prefeitura de Catalão, no sudeste de Goiás, abriu concurso público com 140 vagas imediatas e 779 para cadastro de reserva na Superintendência Municipal de Água e Esgoto (SAE). As oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 1,9 mil e R$ 9,9 mil.\nAs inscrições poderão ser feitas de 22 de setembro a 23 de outubro, exclusivamente pelo site da Fundação Aroeira, organizadora do concurso. As taxas de inscrição são as seguintes: R$ 170 para cargos de nível superior, R$ 140 para técnico, R$ 120 para nível médio e R$ 100 para os de nível fundamental.\nSegundo o edital, as provas objetivas serão aplicadas no dia 23 de novembro para todos os cargos. Os candidatos a cargos de nível superior também passarão por prova de títulos. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 23 de janeiro de 2026. Leia o edital completo aqui!