A prefeitura de Catalão, no sudeste goiano, divulgou um processo seletivo com 592 vagas para contratação imediata e 2.829 para formação de cadastro de reserva. Os salários, conforme o edital, podem chegar até R$ 22.147,42, a depender do cargo ocupado.
Há vagas para candidatos com ensino fundamental completo, ensino médio, e superior.
As oportunidades são para porteiro, auxiliar de serviços gerais, jardineiro, cozinheiro hospitalar, técnico de enfermagem, fiscal de vigilância sanitária, psicólogo, médico, e muito mais.
As inscrições terão início no dia 15 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro, sendo que devem ser realizadas exclusivamente no site da instituição organizadora. As taxas variam entre R$ 100, R$ 120 e R$ 180, a depender da vaga desejada.