A Prefeitura de Catalão, na Região Sudoeste de Goiás, lançou um concurso público com 592 vagas imediatas e 2.829 oportunidades destinadas à formação de cadastro reserva, com salários que vão de R$ 1,5 mil a R$ 22 mil. São oferecidas funções para nível fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas para pessoas com deficiência (PCDs).\nConfira o edital do concurso público.\nAs inscrições podem ser realizadas de 15 de janeiro a 9 de fevereiro, no site da Fundação Aroeira, organizadora do certame. As taxas variam de acordo com o cargo escolhido: R$ 180 para nível superior; R$ 120 para nível médio; e R$ 100 para nível fundamental. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e economicamente hipossuficientes podem solicitar isenção da taxa de inscrição.