A Prefeitura de Catalão, município localizado na região sudoeste do estado, lançou um edital de concurso público do Fundo Municipal de Saúde (FMS). São 592 vagas para posse imediata, além de 2.829 vagas destinadas ao cadastro reserva.\nO edital contempla cargos de nível superior, médio/técnico e fundamental, sendo as funções desde auxiliar de cozinha hospitalar, maqueiro e psicólogo, até médicos em diversas especialidades. Também existem vagas para os distritos Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde.\nAs inscrições para o concurso começam no dia 15 de janeiro e vão até o dia 09 de fevereiro, diretamente no site da Fundação Aroeira. Confira abaixo os cargos disponíveis e o salário de cada um:\nConcurso da Sefaz divulga edital com 75 vagas e salário de R$ 28,5 mil\nPrefeitura de Bela Vista de Goiás abre concurso com quase 300 vagas e salários de até R$ 7,7 mil