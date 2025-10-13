A Prefeitura de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, abriu um concurso com 275 vagas para a contratação de funcionários para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Há vagas para auxiliar de serviços gerais, merendeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, professor e agente administrativo. Os salários podem chegar a R$ 4.867,77.\nA carga horária semanal para todos os cargos é de 40 horas. As oportunidades são para ampla concorrência, pessoas com deficiência e negros. As vagas exigem ensino médio completo para agente administrativo, ensino fundamental completo para auxiliar de serviços gerais e merendeiro, e curso superior com registro profissional para fonoaudiólogo e psicólogo.\nPara os professores de artes, ciências, educação física, espanhol, geografia, história, inglês, libras, português, matemática e pedagogia, é necessária licenciatura plena na área. Para as áreas de línguas estrangeiras, será exigido o domínio e a fluência do idioma, comprovados por meio de prova prática.