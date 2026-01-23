A Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, no nordeste goiano, publicou um edital com 48 vagas e salários de até R$ 4,8 mil. O processo seletivo é para a contratação temporária de profissionais para atuação na área da educação.\nAs oportunidades são para professores pedagogos, professores de língua inglesa, professores de apoio educacional e monitores. Há vagas tanto para a zona urbana quanto para a zona rural. Podem se inscrever candidatos com ensino médio ou superior, conforme o cargo.\nUEG abre processo seletivo para vagas em Anápolis com salário de até R$ 9,4 mil\nInscrições para concurso em Valparaíso de Goiás com mais de 700 vagas e salário de até R$ 6 mil estão abertas\nConcurso da Prefeitura de Aparecida de Goiânia vai substituir edital suspenso por suspeita de irregularidades\nOs salários variam entre R$ 1,8 mil e R$ 4.867,77. As cargas horárias são de 20h, 30h e 40h semanais, de acordo com a função. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 26 e 28 deste mês, por meio do site da banca organizadora, a Jpad - Tecnologia e Consultoria.