A prefeitura de Caldas Novas, no Sul de Goiás, está com inscrições abertas para processo seletivo para cargos de ensino superior e médio. Os interessados devem se inscrever de modo presencial na Secretaria Municipal de Ação Social e Melhor Idade (SMASMI) até a próxima quarta-feira (17) (confira o endereço ao final da reportagem).
São oferecidas vagas para assistente social, assessor jurídico, psicólogo, sociólogo, fisioterapeuta, nutricionista, cuidador e outros cargos para atuação no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Vigilância Social, Abrigo São Francisco de Assis e Cadastro Único (Cadúnico).