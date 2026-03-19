A Prefeitura de Firminópolis, na região sudeste de Goiás, lançou um processo seletivo simplificado com salários que variam de R$ 1.621,00 a R$ 5.387,18. O certame oferece vagas para cargos de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio e superior.\nA jornada semanal é de 20 a 40 horas. A seleção será feita por meio de análise de experiência profissional e formação acadêmica, com caráter classificatório e eliminatório.\nConfira os cargos e vagas:\nExecutor de Serviços Braçais: 15 vagas + cadastro reserva\nAuxiliar de Serviços Gerais II: 15 vagas + cadastro reserva\nAuxiliar de Serviços Gerais III: 10 vagas + cadastro reserva\nMotorista: 1 vaga + cadastro reserva\nPedreiro: 1 vaga + cadastro reserva\nOperador de Máquinas Rodoviárias – Classe I: 1 vaga + cadastro reserva\nOperador de Máquinas Rodoviárias – Classe II: 1 vaga + cadastro reserva