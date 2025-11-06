A Prefeitura de Gameleira de Goiás divulgou um novo concurso público que oferecerá mais de 700 vagas para contratação de servidores em diferentes níveis de escolaridade. A seleção deve contemplar cargos para atuação no município com início imediato e formação de cadastro reserva. As inscrições terão início em dezembro deste ano e as provas estão programadas para fevereiro de 2026.\nO Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG) será responsável pelo processo seletivo. De acordo com o edital, o concurso oferece 131 vagas imediatas e 655 para cadastro de reserva.\nLink para o edital do concurso público.\nCom carga horária a partir de 20h semanais e salários que podem chegar a R$ 4,5 mil, a seleção para algumas funções pode incluir prova objetiva, teste de aptidão física, análise de títulos e prova prática. Há também vagas para pessoas com deficiência (PCDs).