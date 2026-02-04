A Prefeitura de Goiânia está preparando a Lei Municipal de Liberdade Econômica, que deve facilitar a abertura e o funcionamento de empresas na cidade. O projeto, que está em fase final de elaboração técnica, vai estabelecer regras para facilitar o exercício de atividades econômicas na cidade, tornar os procedimentos mais claros e reduzir entraves administrativos. O objetivo é estimular novos investimentos e a regularização de negócios na capital.\nA nova lei vai regulamentar a Lei Federal nº 13.874/2019 em Goiânia e o envio do projeto à Câmara Municipal está previsto para ocorrer ainda no primeiro trimestre deste ano. De acordo com a Prefeitura, a nova lei define princípios como a presunção de boa-fé do cidadão e a atuação do poder público de forma mais equilibrada, com critérios técnicos. A meta é organizar a relação entre a administração municipal e quem desenvolve atividades econômicas na capital.